日向坂46・河田陽菜、ホテルで至福のバスタイム！スラリと伸びる美脚披露 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46の河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第13弾が公開された。

先行カット第13弾では、やわらかな光に包まれたバスルームで撮影された、さわやかな笑顔にときめく一枚を公開。コペンハーゲン中央駅のほど近くにあるホテルの一室で行われたシューティングは、河田お気に入りの音楽をかけながら、終始和やかな雰囲気で進行した。自宅と同じように、頭と足をバスタブの縁にかける“河田オリジナル”の入浴スタイルも披露している。

同作の撮影の舞台は、幸福度の高さでも知られるデンマークのコペンハーゲン。写真集には、世界最古の遊園地といわれる「Bakken」ではしゃぐ姿や、ご当地ビールを楽しむ様子、プリンセスに変身したシーンなどを収録。また、デザインの街ならではのスタイリッシュなビーチやプールでの水着ショットにも挑戦している。