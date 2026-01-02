新人賞“7冠”を達成したHearts2Hearts、勢いそのままに2026年も活発な活動を展開 | RBB TODAY

多彩なスペシャルステージで年末を熱く彩ったガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、2026年も勢いそのままに活発な活動を展開する。

Hearts2Heartsは、昨年12月25日の『SBS歌謡大典』、30日にKBS2で放送された『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』、31日の『MBC歌謡大祭典』など、年末の主要音楽番組に相次いで出演し、クールでシックなムードの『FOCUS』と、弾けるような明るさが際立つ『STYLE』のパフォーマンスを披露した。

特に『SBS歌謡大典』では、『FOCUS』とaespaの『Dirty Work』をマッシュアップしたステージで強烈かつダークな魅力を放ち、『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』では、Hearts2Heartsならではの明るく幻想的な雰囲気で、少女時代の『Genie』のステージを完成させ、大きな注目を集めた。

（画像提供＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

Hearts2Heartsは2025年、デビュー曲『The Chase』をはじめ、『STYLE』『Pretty Please』『FOCUS』など、多彩な色合いを盛り込んだ音楽でグローバルファンから大きな支持を受け、『ビルボード』『フォーブス』『ハリウッド・リポーター』『Teen Vogue』『DAZED』といった海外有力メディアからも高い評価を獲得した。

そして新人賞7冠を達成し、「2025年最高の新人」としての地位を確立した。

（画像提供＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

Hearts2Heartsは2026年、2月21日と22日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2026 Hearts2Hearts FANMEETING」を開催する。追加でオープンされた視野制限席まで全席完売を記録するなど、急速な人気拡大を裏付けた。

続いて、3月19日（現地時間）に米ニューヨーク、22日にロサンゼルスで「2026 Hearts2Hearts Premiere Showcase in North America」を開催し、28日にはインドネシア・ジャカルタでのファンミーティングを通じて現地ファンと交流するなど、精力的な活動を続けていく。

また、Hearts2Heartsは、1月31日と2月1日に日本のみずほPayPayドーム福岡で、2月14日にタイ・バンコクのラジャマンガラ競技場で開催される「SMTOWN LIVE」にも出演する予定だ。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。同年、新人賞7冠を達成した。

■【写真】Hearts2Heartsのジウとイアン、“ヘソ出し”始球式

■【写真】Hearts2Hearts、初の日本リリースイベント開催！フリーエリアまで埋め尽くす熱気

■【写真】次のビジュアルクイーンは誰？ K-POP第5世代の“頂点候補”たち