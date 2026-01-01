久慈暁子、第1子妊娠を発表！夫・渡邊雄太選手との2ショット添え報告 | RBB TODAY

1日、元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が自身の公式インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。
この日、久慈は夫でバスケットボール選手の渡邊雄太選手とベンチに座った2ショットを添え、「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました。」と第一子妊娠を報告した。続けて「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。
久慈は2022年4月にフジテレビを退社しフリーアナウンサーに。同年5月に渡邊選手との結婚を発表した。久慈の妊娠発表にファンからは「ご懐妊おめでとうございます」「新年からめでたい」「これからも応援してます」「穏やかに過ごせますように」といった声が寄せられている。
※久慈暁子と夫・渡邊雄太選手との2ショット（久慈暁子の公式インスタグラムより）
