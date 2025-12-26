前田敦子の“最後の写真集”タイトルが『Beste』に決定！黒Tバックのセクシーな先行カットも公開 | RBB TODAY

2026年2月13日発売のAKB48の元メンバーで俳優の前田敦子の14年ぶりの写真集のタイトルが『Beste（ベステ）』（講談社）に決定した。

『Beste』はドイツ語で、英語の「Best（最高）」を意味する。前田は「過去の写真集を上回ろう」という企画からスタートし、「自分史上最高の仕上がりになった」ことから、このタイトルに決めたという。前田は「この写真集の撮影のために半年以上かけて身体づくりに取り組んできました。『もう一回やって』と言われてももう無理ってくらい、やれることは全部やったから、これが最後です（笑）。結婚式でウェディングドレスを着る花嫁のような気持ちで頑張りました」とコメントした。

前回の写真集から14年。同作では2025年に芸能活動20周年を迎えた前田が、大人の女性としての魅力を表現した。身体づくりや日々の美容ルーティンにも徹底して向き合い、ストイックに自らを追い込んで仕上げた完璧なボディラインを披露している。

同作のテーマは「大人の恋」。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。前田は「クリエイティブチームの皆さんと、『一つの芸術作品を作り上げる』という思いで臨みました」と語っており、コンセプトから衣装、ヘアメイクの細部に至るまで、クリエイターたちと幾度もディスカッションを重ね、1カットずつ丁寧に撮影している。

テーマに合わせた衣装にもこだわり、女性にとって参考になるスタイリングや、挑戦してみたくなるランジェリーを多数着用している。刊行を記念したお渡し会も開催決定。東京は2月28日、大阪は3月1日に開催予定となっている。

前田は千葉県出身の34歳。2005年にAKB48の第1期生としてデビューし、約5年間にわたりセンターを務め、「絶対的センター」として国民的な人気を獲得した。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。