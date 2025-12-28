 慶応大卒芸人・わたあめりな、初の写真集発売！撮影の舞台裏も動画で公開 | RBB TODAY
慶応大卒芸人・わたあめりな、初の写真集発売！撮影の舞台裏も動画で公開

わたあめりな（わたあめりな公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらってます
　25日、お笑いコンビ・たまゆら学園のわたあめりなが自身のXを更新。初となるグラビアデジタル写真集「REAL DREAM」（集英社）の発売を告知した。

　わたあめりなは、吉本興業所属のお笑い芸人で、お笑いコンビ・たまゆら学園のメンバー。慶應義塾大学卒業。たまゆら学園は、相方の植木おでんと2021年2月に結成された。

　今回発売する写真集は、「週刊プレイボーイ」（集英社）から29日にリリースされるデジタル写真集。特典として“本人のツッコミ付き”メイキング映像が付くという。さらに本人は「結構攻めたカットもありますし！」と見どころもアピールしている。わたあめりなは自身のXで、「初・グラビアデジタル写真集発売」を報告し、「なるべく沢山の方に見てもらえないとなんか悲しいんでぜひ見て！」と呼びかけた。

　さらに同日、別ポストでも「控えめに告知しましたけど、めちゃくちゃ買って欲しいです！！！！もうグラビアから売れたいです！！！！10月ちょい寒の中、撮影頑張りましたので！！！！ぜひです！！！！」と再度写真集を告知した。

　また26日には、たまゆら学園の公式YouTubeにて写真集の撮影風景も公開。「付き合ってない彼女のグラビア撮影に同行してあげてみた【ドッキリ】」と題された動画では、植木おでんがわたあめりなのグラビア撮影に彼氏気取りで同行するドッキリ企画を遂行。メイクシーンや衣装選び、撮影現場でのやり取りなど、グラビア撮影の舞台裏が収められている。わたあめりなが下着姿でセクシーなポージングを披露する場面も確認できる。

　写真集発売の告知にファンからは「来たーー！買います！買いますとも！」「特典のツッコミ映像欲しいんで予約しました」「攻めたカット気になる」「ツッコミ付きメイキング楽しみ」といった、祝福と期待の声が寄せられている。

※「付き合ってない彼女のグラビア撮影に同行してあげてみた【ドッキリ】」（たまゆら学園公式YouTubeより）


《平木昌宏》

