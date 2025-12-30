 乃木坂46“アンダーメンバー”密着ドキュメンタリーが放送決定！松尾美佑＆矢久保美緒の卒業セレモニー舞台裏も | RBB TODAY
乃木坂46“アンダーメンバー”密着ドキュメンタリーが放送決定！松尾美佑＆矢久保美緒の卒業セレモニー舞台裏も

『乃木坂 46 アンダードキュメンタリー～40thSG アンダーライブ舞台裏～』（撮影：鈴木健太(KENTA Inc.)）
  • インタビューに応える五百城茉央

　2026年1月24日午後9時から『乃木坂46 アンダードキュメンタリー～40thSG アンダーライブ舞台裏～』（CS放送TBSチャンネル1）が放送される。

　同番組は乃木坂46の40枚目シングル「ビリヤニ」に収録されるアンダー楽曲「純粋とは何か？」の歌唱メンバー14人が出演した「乃木坂46 40thSGアンダーライブ」の舞台裏に密着したドキュメンタリー番組。2025年12月19日から3日間にわたり東京・日本武道館で開催されたアンダーライブの舞台裏やソロインタビュー、ミュージックビデオ撮影現場やリハーサルの密着映像を通して、メンバーそれぞれの想いとアンダーライブの魅力を伝える。

　ライブ前半では、クリスマスに聴きたい乃木坂46の楽曲を贈るリクエストコーナーや、メンバーの個性が光るユニットパフォーマンスを披露。後半では、アンダーライブを象徴する「日常」や新曲「純粋とは何か？」を、アンダーライブ史上初となる生バンド演奏とともに歌唱した。

　「純粋とは何か？」でセンターを務める5期生の五百城茉央は、アンダーライブ初参加にして初の座長を担当。ソロインタビューでは、アイドルとして「課題がいっぱい」と自身を分析し、ライブが迫るにつれて不安が増していく中でも「自分の想いを乗せたい」「圧倒的な自信を付けたい」と本番に向けた決意を語っている。

インタビューに応える五百城茉央

　また、ライブ1日目と2日目には、年内をもってグループから卒業する4期生・松尾美佑、矢久保美緒の卒業セレモニーをそれぞれ実施。思い入れのあるアンダーライブがラストライブとなった2人が、どんな想いでファンの前に立ったのか、そして卒業がほかのメンバーに与えた影響を伝える。


《アルファ村上》

