日向坂46、新体制初アリーナツアー「MONSTER GROOVE」ダイジェスト映像公開！ | RBB TODAY

2026年1月28日発売の16thシングル「クリフハンガー」TYPE A、B、Cに収録される「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」のダイジェスト映像が、12月28日に日向坂46の公式YouTubeチャンネルで公開された。

日向坂46 16thシングル「クリフハンガー」特典ダイジェスト サムネイル

日向坂46「クリフハンガー」ジャケット写真

同映像は、2025年9月から11月にかけて全国6都市13公演を巡った新体制初のアリーナツアーの模様を収めたもの。アリーナ内に設置されたセンターステージと4つのサブステージ、そしてメインステージに全メンバーが展開し、ファンの間近でパフォーマンスする姿が映し出されている。日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」は、センターステージと4つのサブステージを含むステージ構成で、会場全体を使った演出が特徴だ。

※『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」~Director’s Cut Collections~』ダイジェスト映像