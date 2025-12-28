日向坂46、新体制初アリーナツアー「MONSTER GROOVE」ダイジェスト映像公開！ | RBB TODAY

2026年1月28日発売の16thシングル「クリフハンガー」TYPE A、B、Cに収録される「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」のダイジェスト映像が、12月28日に日向坂46の公式YouTubeチャンネルで公開された。
同映像は、2025年9月から11月にかけて全国6都市13公演を巡った新体制初のアリーナツアーの模様を収めたもの。アリーナ内に設置されたセンターステージと4つのサブステージ、そしてメインステージに全メンバーが展開し、ファンの間近でパフォーマンスする姿が映し出されている。日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」は、センターステージと4つのサブステージを含むステージ構成で、会場全体を使った演出が特徴だ。
※『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」~Director’s Cut Collections~』ダイジェスト映像
日向坂46の16thシングルで上村ひなのが初のセンターを務める楽曲「君と生きる」が発表された。
日向坂46の正源司陽子が表紙と巻頭を飾るグラビアとインタビューで、自身の魅力や現在の思いを語る内容。
