日向坂46・河田陽菜、ランジェリー姿でリラックス！写真集未収録カットを公開 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）を記念して、同日20時30分頃からYouTube生配信第3弾が実施される。この生配信を記念し、配信日（11月11日）にSony Music Shopで写真集を予約した人には、W特典が用意される。
特典の1つは、B3サイズの折り目なしポスター。これは写真集未収録カットで、繊細なレースがあしらわれたピュアなピンクのランジェリーでリラックスする河田の姿が収められている。さらに、ポスターに加わるもう1つの特典は、日向坂46卒業を迎える河田がファンへ感謝を込めて書いた直筆メッセージプリント入りフォトカードとなっている。このW特典は、11月11日の0時から23時59分までSony Music Shop限定で販売される。
日向坂46・河田陽菜、大人っぽい黒ビキニカット公開！レアな"おでこ見せヘア"披露
河田陽菜の2nd写真集「テイクオフ」がデンマークコペンハーゲンで撮影され、水着や北欧の街並みを収録し、心温まるインタビューも掲載される。
日向坂46・河田陽菜、大人びたランジェリー姿を披露！"照れ隠し"表情の2nd写真集カット公開
河田陽菜の2nd写真集「テイクオフ」がコペンハーゲンで撮影され、ランジェリーシーンや北欧の魅力が満載で、本人の素顔や大人の表情も収録されている。
