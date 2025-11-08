日向坂46・河田陽菜、ランジェリー姿でリラックス！写真集未収録カットを公開 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）を記念して、同日20時30分頃からYouTube生配信第3弾が実施される。この生配信を記念し、配信日（11月11日）にSony Music Shopで写真集を予約した人には、W特典が用意される。

特典の1つは、B3サイズの折り目なしポスター。これは写真集未収録カットで、繊細なレースがあしらわれたピュアなピンクのランジェリーでリラックスする河田の姿が収められている。さらに、ポスターに加わるもう1つの特典は、日向坂46卒業を迎える河田がファンへ感謝を込めて書いた直筆メッセージプリント入りフォトカードとなっている。このW特典は、11月11日の0時から23時59分までSony Music Shop限定で販売される。