高崎かなみ、セクシーなヒップライン披露！最新デジタル写真集が配信開始 | RBB TODAY

29日、『SPA!デジタル写真集 高崎かなみ「セクシードール」』（扶桑社）が配信開始された。配信を記念して誌面カットが公開された。

撮影:東京祐 ヘアメイク:花房みなみ スタイリング:毛塚由恵

高崎は神奈川県生まれの28歳。各誌のグラビアを飾る一方、女優としてドラマ『社畜人ヤブー』（BS松竹東急）や映画『永遠の待ち人』にも出演している。同作は「フレンチポップなセクシードール」をテーマに撮影。赤と白のチェック柄風ワンピースに身を包み、ガーリーな表情を見せる場面から、雰囲気が一変してセクシーな姿へと変化していく。

ワンピース越しにも透けていたグリーンとピンクのビキニ姿では、キッチンのスイーツをつまみ食いし、生クリームたっぷりの苺ケーキを頬張るカットも。さらに、ブルーのレース衣装ではヒップラインを大胆に披露している。