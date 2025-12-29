 高崎かなみ、セクシーなヒップライン披露！最新デジタル写真集が配信開始 | RBB TODAY
高崎かなみ、セクシーなヒップライン披露！最新デジタル写真集が配信開始

撮影:東京祐 ヘアメイク:花房みなみ スタイリング:毛塚由恵
　29日、『SPA!デジタル写真集 高崎かなみ「セクシードール」』（扶桑社）が配信開始された。配信を記念して誌面カットが公開された。

　高崎は神奈川県生まれの28歳。各誌のグラビアを飾る一方、女優としてドラマ『社畜人ヤブー』（BS松竹東急）や映画『永遠の待ち人』にも出演している。同作は「フレンチポップなセクシードール」をテーマに撮影。赤と白のチェック柄風ワンピースに身を包み、ガーリーな表情を見せる場面から、雰囲気が一変してセクシーな姿へと変化していく。

　ワンピース越しにも透けていたグリーンとピンクのビキニ姿では、キッチンのスイーツをつまみ食いし、生クリームたっぷりの苺ケーキを頬張るカットも。さらに、ブルーのレース衣装ではヒップラインを大胆に披露している。


高崎かなみ、とにかく食べまくる!? “もぐもぐグラビア”で愛らしさ全開 | RBB TODAY
画像
人気グラビアアイドルで、女優としても活躍する高崎かなみが、11日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/11/227087.html続きを読む »

もぐもぐグラビア…だけじゃない！ 高崎かなみ、話題の最新デジタル写真集“未収録カット”公開 | RBB TODAY
画像
8日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社／以下同）に、人気グラビアアイドル・高崎かなみが登場。最新デジタル写真集『いっぱい食べるキミが好き』のアザーカットを4ページにわたって披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/08/227742.html続きを読む »

【デジタル限定】高崎かなみ写真集「ヤバすぎるよ、高崎かなみ！」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

高崎かなみ「どんどんキレイに」ＳＰＡ！グラビアン魂デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

