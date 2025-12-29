榎原依那、1st写真集が3万部突破！素肌にオーバーオールのセクシーカット公開 | RBB TODAY

タレントの榎原依那が自身のXを更新。1st写真集『Inaism』（講談社）の発行部数が、電子書籍を含め累計3万部を突破したことを報告し、ファンへ感謝をつづった。

榎原は1997年10月16日生まれ、大阪府出身。2024年2月に『FRIDAY』でグラビアデビュー。地元・大阪府泉南市のPRモデルを務めるほか、バラエティ番組などでも活動の幅を広げている。 1st写真集『Inaism』は2024年10月23日発売。榎原にとって初めての台湾ロケで、南部のビーチやプライベートヴィラなど“旅の開放感”の中で見せる自然体の表情を収めた一冊だ。今回の“3万部突破”を受けて、2026年1月17日には1st＆2ndのヒット御礼オンラインイベントの開催も告知されている。

投稿で榎原は「1st写真集30,000部突破うれしいな～ ありがとうね～」と喜びを表現。あわせて、晴れ渡る青空の下で素肌にデニムのオーバーオールを合わせたセクシーなカットを披露した。 この投稿にファンからは「3万部突破おめでとう！」「1万部売れればヒットのグラビア写真集業界で、3万は凄いな。参りました。」「まじ可愛いすぎ」といった声が寄せられている。

※榎原依那の1st写真集30,000部突破報告（榎原依那の公式Xより）