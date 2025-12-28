日向坂46・上村ひなのがセンターに決定！16thシングル収録の“ひなた坂46”楽曲フォーメーションが発表 | RBB TODAY

日向坂46が2026年1月28日に発売する16thシングル『クリフハンガー』に収録される、ひなた坂46楽曲『君と生きる』のフォーメーションが発表された。発表はYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」の生配信内で行われ、センターは三期生・上村ひなのが務める。
『君と生きる』の参加メンバーは、坂井新奈、下田衣珠季、竹内希来里、平岡海月、蔵盛妃那乃、大田美月、片山紗希、山口陽世、佐藤優羽、森本茉莉、鶴崎仁香、平尾帆夏、上村ひなの、石塚瑶季の14人。 配信内で上村は「私は初めてひなた坂46メンバーとして活動させていただきますが、ずっと尊敬していた場所であるひなた坂46のセンターを務めさせていただけるということでとても嬉しいです。みんなでたくさん目と目を合わせながら頑張っていきたいと思います」と意気込みを語った。
※【アーカイブ】16th Single ひなた坂46フォーメーション発表&スペシャル解禁生配信（日向坂46公式YouTubeより）
