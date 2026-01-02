元東方神起・ユチョンの元恋人…海外逃亡の末に逮捕されたミルク姫（37）、検察に送致 | RBB TODAY

麻薬容疑で海外に逃亡した末、警察に逮捕された元東方神起パク・ユチョン（39）の元恋人で、“ミルク姫”の呼び名で知られるファン・ハナ（37）が検察に送致された。

1月2日、京畿・果川（クァチョン）警察署は、麻薬類管理に関する法律違反の容疑でファン・ハナを水原（スウォン）地検・安養（アンヤン）支庁に送致したと発表した。

ファン・ハナは同日午後、安養東安警察署の留置場を出て、検察庁へ向かう護送車に乗り込んだ。今後はソウル拘置所に収容された状態で、検察の取り調べを受けることになる。

ファン・ハナは、2023年7月にソウル江南（カンナム）で、知人など他人2人に対し、注射器を用いてヒロポン（覚せい剤）を投与した疑いが持たれている。麻薬容疑で警察の捜査対象となっていたなか、同年12月にタイへ逃亡した。

警察は、海外逃亡により捜査の継続が困難となったことから、2024年5月にインターポールへ青色手配（所在確認）を要請し、パスポートの無効化措置を取った。

その後、ファン・ハナは不明な方法でカンボジアに密入国し、滞在していたと伝えられている。昨年10月には、カンボジアで豪奢な生活を送っているとも報じられた。

（写真提供＝OSEN）ファン・ハナ

こうしたなか、ファン・ハナの弁護人が最近、警察に対し自発的に出頭する意思を示し、警察が逮捕手続きに着手した。警察はカンボジアに渡り、現地の領事と協議したうえで身柄を引き取り、プノンペン国際空港から出発する韓国航空機内で逮捕状を執行した。

ファン・ハナは12月24日午前7時50分、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に入国し、果川警察署で取り調べを受けた。容疑については否認しているとされる。

彼女は、韓国3大牛乳業者のひとつ「南陽乳業」創業者の孫であることから“ミルク姫”と呼ばれ、パク・ユチョンの元恋人としても注目を集めてきた。

ファン・ハナは2015年5月から6月、9月にかけて、ソウル龍山（ヨンサン）の自宅などでヒロポンなどを3回にわたり使用した疑い、さらに2018年4月には、向精神薬クロナゼパム成分を含む医薬品2種類を違法に服用した疑いで摘発された。

その後、執行猶予期間中にも再び麻薬使用の容疑で起訴され、懲役1年8カ月の実刑判決を受け、2022年に出所している。

また、俳優の故イ・ソンギュンさんが関与した麻薬事件の捜査過程でも2023年に麻薬を使用した容疑をかけられ、2025年に立件されたことがある。

（記事提供＝OSEN）

