日向坂46 四期生・年少トリオが表紙に登場！正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈の“何気ない日常”を収録 | RBB TODAY

エンタメ誌『B.L.T.2026年3月号』（東京ニュース通信社）が1月28日に発売される。今回、日向坂46から正源司陽子、藤嶌果歩、渡辺莉奈が表紙と巻頭に登場。「末っこむすび」の愛称で知られる四期生年少トリオが、約2年半ぶりに「B.L.T.」の表紙を飾る。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

今年9月にグループ加入3周年を迎える日向坂46四期生は、先輩メンバーの卒業や後輩である5期生の加入など、グループの変化を経験してきた。年少メンバーである末っこむすびの3人については、加入からの3年間を経た現在の姿を、グラビアと座談インタビューで伝える。今回は下町のボクシングジムや商店街、神秘的な光が差す講堂などで撮影を実施。日々の出来事や何気ない時間、静けさのある場面など、日常の一場面を切り取られている。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

また、16thシングル「クリフハンガー」で選抜入りした日向坂46五期生の高井俐香がソログラビアで登場。モノトーン調のワンピースや、オールインワンなどの衣装で撮影され、18歳の高校3年生としての一面とは異なるスタイリングも収録される。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

乃木坂46六期生連載「グラビア向上委員会~gravure à la mode~」第4回には、最新曲「ビリヤニ」で同期の矢田萌華とともにWセンターを務める瀬戸口心月が登場。今回のテーマは「電気」で、静電気で髪が逆立つ瞬間や、電気街を歩く場面など、日常と非日常が交差するシーンを収めたという。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

購入者特典も決定している。ローソンエンタテインメント（※HMV&BOOKS onlineおよびHMV一部店舗を含む）では、正源司陽子&藤嶌果歩&渡辺莉奈の両面ポスター1枚、または高井俐香のポストカード1枚から選んで購入できる。セブンネットショッピングでは瀬戸口心月のポストカード1枚が特典となる。