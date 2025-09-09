 プロ雀士・岡田紗佳、たくし上げたニットから美バスト披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

プロ雀士・岡田紗佳、たくし上げたニットから美バスト披露！

エンタメ グラビア
注目記事
岡田紗佳（撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:筒井葉子）
  • 岡田紗佳（撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:筒井葉子）
  • 岡田紗佳（撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:筒井葉子）
  • 岡田紗佳（撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:筒井葉子）

プロ雀士・岡田紗佳のびしょ濡れバスタイム…写真集『嶺上開花』の表紙と新カット公開 | RBB TODAY
画像
3月14日に発売されるプロ雀士・岡田紗佳の写真集『嶺上開花（リンシャンカイホウ）』（宝島社）より、表紙と新カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/27/226802.html続きを読む »

岡田紗佳、ベッド上で“誘う”眼差し…新写真集『嶺上開花』で水着やランジェリー姿を披露 | RBB TODAY
画像
女流プロ雀士として活躍する岡田紗佳の新写真集『嶺上開花（リンシャンカイホウ）』（宝島社）が、3月14日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/04/226301.html続きを読む »

　9月9日発売の「週刊SPA!」9月16・23日合併号（扶桑社）で、岡田紗佳が表紙および巻頭グラビアを飾った。

岡田紗佳（撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:筒井葉子）

　岡田は1994年生まれの31歳。モデル・タレント・プロ雀士としてマルチに活躍し、Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」に所属。4th写真集『嶺上開花』（宝島社）を発売するなど、グラビアタレントとしても活動している。同号では「国宝級！無双BODY」をテーマに、ニットをまくり上げて美バストを強調したカットや、ジーンズ姿で抜群のスタイルを見せるなど、大人の色香をまとった芸術的な仕上がりとなっている。

岡田紗佳（撮影:彦坂栄治 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:筒井葉子）

【デジタル限定豪華版 32ページ増】岡田紗佳写真集 嶺上開花
￥3,663
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
岡田紗佳写真集 嶺上開花 Another Edition
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
週刊SPA!(スパ!) 2025年 09/16・23合併号 [雑誌] 週刊SPA！ (デジタル雑誌)
￥660
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top