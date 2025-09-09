プロ雀士・岡田紗佳、たくし上げたニットから美バスト披露！ | RBB TODAY

プロ雀士・岡田紗佳のびしょ濡れバスタイム…写真集『嶺上開花』の表紙と新カット公開 | RBB TODAY
3月14日に発売されるプロ雀士・岡田紗佳の写真集『嶺上開花（リンシャンカイホウ）』（宝島社）より、表紙と新カットが公開された。
9月9日発売の「週刊SPA!」9月16・23日合併号（扶桑社）で、岡田紗佳が表紙および巻頭グラビアを飾った。
岡田は1994年生まれの31歳。モデル・タレント・プロ雀士としてマルチに活躍し、Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」に所属。4th写真集『嶺上開花』（宝島社）を発売するなど、グラビアタレントとしても活動している。同号では「国宝級！無双BODY」をテーマに、ニットをまくり上げて美バストを強調したカットや、ジーンズ姿で抜群のスタイルを見せるなど、大人の色香をまとった芸術的な仕上がりとなっている。