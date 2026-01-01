 石原さとみが着物姿で登場！「トリセツショー」新年初回は“年始の疲れ”を吹き飛ばす健康特集 | RBB TODAY
石原さとみが着物姿で登場！「トリセツショー」新年初回は“年始の疲れ”を吹き飛ばす健康特集

「あしたが変わるトリセツショー」（C）NHK
　石原さとみがMCを務める生活科学情報エンターテインメント番組「あしたが変わるトリセツショー」（NHK総合）が、2026年1月に3週連続で「健康」をテーマにした特集を放送する。初回は石原さとみが着物姿で登場する。

　新年初回となる1月8日は、年始の疲れを吹き飛ばす「さらば正月不調！からだ大回復のトリセツ」を72分拡大版で放送。年末年始の飲み過ぎ・食べ過ぎによる体への悪影響を検証し、正月につきやすい「極悪脂肪」を効率的に燃やすテクニックを紹介する。ゲストは小木博明、黒沢かずこ、光浦靖子。

　1月15日放送の「全国のプロ3000人が選んだ！健康体操2026」では、理学療法士、柔道整復師、健康運動指導士、スポーツトレーナーなど3000人に協力を求め、「いまもっともおススメの体操」をランキング。超・お手軽なのに多くの効果が期待できる「健康体操2026」を公開する。

　冒頭の「ちゃんと体が動くか?」を調べるセルフチェックでは、LiLiCoが華麗な所作で専門家に称賛される一方、海に山にと活躍して健康なイメージの金子貴俊は思うように動けず、「こんなできない姿を見せるとは思わなかった!」と絶叫。しかし番組を通して徐々に改善していき、「体を動かすって、こんなに気持ちいいんだって思い出しました」と大満足。LiLiCoも「だって顔も違うもん!」と、金子の変化が見た目にもわかると絶賛していた。

　1月22日放送の「あなたの『しびれ』はどれ!?解消&予防SP」では、腰・首・足・手・顔など全身で起きる「しびれ」の正体に迫る。痛みと違い「年のせい」「我慢すればおさまる」と放置しがちなしびれ。しかし、「ボタンが留められない」「ものを落とす」など日常生活をおびやかし、排せつや歩行に影響が出ることもある。

　しびれの原因となる疾患は多岐にわたりとても複雑で、受診するまでに平均3年以上かかるという調査もある。そこで専門家と議論を重ね、「しびれる範囲」から可能性のある原因や対策がわかる「しびれ図鑑」を作成。「背骨原因タイプ」や「命にかかわるタイプ」「治療しないともったいないタイプ」などを解説する。

　1時間座っていると足がしびれ、新幹線や映画館でつらい思いをしているという肥後克広は、年のせいだと諦めてきたというが、しびれの正体を知って「原因が突き止められるんだ!」と納得。膝から上がしびれるといういとうあさこは、「しびれ図鑑」を気に入り、持ち帰って芸人仲間に伝えたいとコメントした。


