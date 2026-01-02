福山雅治＆大泉洋が『モニタリング』お正月SPに登場！大泉が本人の目の前で“福山の歌声”聴き分けに挑戦 | RBB TODAY

1月3日午後5時から、『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』4時間の超特大お正月SP（TBS）が放送される。

番組には『映画ラストマン -FIRST LOVE-』で共演している俳優の福山雅治と大泉洋が出演。番組では、2人がサプライズ企画に挑戦する。大泉は福山の歌声が「本物」か「モノマネ」かを見抜く聴き比べクイズに挑戦。本人を前にした状況での挑戦となる。企画の終盤には、大きな会場での演出も用意されている。

また、番組に出演するアーティストとして、米米CLUBの石井竜也と、高橋洋子が登場。冬の名曲を披露する予定だ。さらに高橋は、ダンスグループ・アバンギャルディと京都でコラボレーションする。スポーツ企画では、バドミントン元世界ランキング1位の桃田賢斗が、河合郁人とダブルスを組み、町の大会に変装して参加する。前回の企画を踏まえ、今回はリベンジに挑む。さらに桃田は、人気グループ「なにわ男子」の大橋和也とも別企画でダブルスを組み、試合に臨む。

そのほか、陸上からは飯塚翔太と小池祐貴が番組に初出演。番組では、一般参加者に紛れてイベントや学校に登場し、走力を披露する企画が予定されている。

バドミントン元世界ランキング1位の桃田賢斗が、再び河合郁人とダブルスを組み、町の大会に変装潜入する。前回、まさかの優勝を逃してしまった2人がリベンジに挑む。さらに桃田は人気アイドルグループ「なにわ男子」の大橋和也ともダブルスを組み、別の大会でも優勝を目指す。超白熱の試合の末に待っているのは、悲願の優勝か屈辱の敗北か。

