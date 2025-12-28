 SKE48・入内嶋涼、1st写真集撮影は“ありのままの姿”で挑戦！身体づくりは「あえてしなかった」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

SKE48・入内嶋涼、1st写真集撮影は“ありのままの姿”で挑戦！身体づくりは「あえてしなかった」

エンタメ その他
注目記事
SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
  • SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
  • SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
  • SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
  • SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
  • SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
  • SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）
  • SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）
  • SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）

　27日、SKE48の入内嶋涼が、1st写真集『さやけき光』（白夜書房）の発売記念イベントに登壇。写真集の見どころや撮影秘話を語った。

SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.

　入内嶋は2018年12月にSKE48の9期生として加入。自身初となる写真集は、鹿児島県・奄美大島と地元・神奈川県の2部構成で撮影され、海や原生林、プールなど自然の中での撮影も行われた。

SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.
SKE48・入内嶋涼©2025 Zest, Inc.

　発売が決まった瞬間の心境を聞かれると、「率直にすごく嬉しかった気持ちが大きかったです」と笑顔。「目標を口に出してから1年も経たずに夢を叶えることができたので、嬉しさと同時に驚きも大きかったです」と、実感を込めて振り返った。

SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）
SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）

　印象深い撮影エピソードとして挙げたのは、奄美大島での夕日カット。天候が急変しやすい土地柄もあり、狙っていた夕景の直前に大雨に見舞われたが、現場の後押しで撮影を強行したという。「スタッフさん全員が諦めモードだったんですけど、カメラマンの時永さんが『いや、大丈夫。やってみよう』って背中を押してくださって。まさかの雨が止んで、素敵な夕日を撮ることができて嬉しかったです」と語った。

SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）
SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）

　タイトル『さやけき光』については、「たくさん素敵なタイトルをいただいた中から選びました」と説明。「『涼（さやか）』っていう下の名前にちょっとかかっているのと、『さやけき』の“清々しい、はっきり明るい”っていう意味が、名前の由来とも似ているなって思って。運命的にビビッときました」と明かした。

SKE48 入内嶋 涼　1st写真集 『さやけき光』（撮影／時永大吾）

　一方で、写真集づくりに向けた“準備”については意外な答えも。「身体作りをするってよく皆さん言うんですけど、私は逆にしていなくて……。本当にありのままの自分を出したくて、何か作り上げた、というのはあえてしなかったです」と、飾らない姿勢を強調した。

　点数を問われると、「点数はつけられないくらいなんですけど……」と迷いながらも、愛称「さあや」にちなんで「100点満点中、380点です！」と採点。最後に入内嶋は、「この一冊には“私の全部”が詰まっている」とアピールし、「“さあや沼”にはまること間違いなしなので、ぜひゲットしてください」と呼びかけた。


SKE48熊崎晴香、シックスパックの腹筋ショットがお気に入り「いつの間にかこんなに…」 | RBB TODAY
画像
SKE48の熊崎晴香、末永桜花、佐藤佳穂が19日、都内にて書籍『ずぶ濡れSKE48 Team E』（扶桑社）の発売記念イベントを開催し、報道陣の囲み取材に応じた。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/19/220133.html続きを読む »

SKE48、キュートな“どんぎつね”に！コラボイベントのオフショに「世界一かわいい」「このままCM出ちゃって！」 | RBB TODAY
画像
昨年に続き、今年も実施された「バローグループ×日清のどん兵衛×SKE48」のコラボキャンペーン。この記事では、12月15日に開催された「SKE48 どん兵衛トークショー＆チェキお渡し会」のオフショットを紹介していく。メンバーのキュートな“どんぎつね”姿に注目！
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/18/225302.html続きを読む »

SKE48 入内嶋涼1st写真集 さやけき光
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Karma (SG+DVD) (初回盤 TYPE-A) - SKE48
￥1,598
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

SKE48

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top