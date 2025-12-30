 乃木坂46・黒見明香、Jリーグ清水エスパルス戦で“健康の大切さ”を呼びかけ！ | RBB TODAY
乃木坂46・黒見明香、Jリーグ清水エスパルス戦で“健康の大切さ”を呼びかけ！

　10月25日、静岡県のIAIスタジアム日本平で開催された試合に「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターの乃木坂46・黒見明香が出演。Jリーグ清水エスパルス対東京ヴェルディ戦の来場者に向けて健康の大切さを呼びかける特別プログラムを実施した。

　黒見は試合前のスタジアムにマスコットキャラクター「肝美ちゃん」が登場し、集まった多くのサポーターを前に健康と日常生活に関するメッセージを発信。冒頭、「今日のようにスタジアムに来て応援するだけでも、実は健康にいいんです」と語りかけ、スタンドからは大きな拍手が起こった。声を出して応援したり、ゴールの瞬間に立ち上がって喜んだりすることが、自然と体を動かす「運動」になっていると説明した。

　さらに、「1日たった30分歩くだけでも効果があります。買い物に歩いて行く、階段を使う、家でストレッチをする―そうしたちょっとした積み重ねが健康維持につながります」と、無理のない健康習慣の大切さを来場者に伝えた。

　トークの締めくくりには、「このあともワンファミリーでチームに熱い声援を送りましょう！」とメッセージを送り、スタジアムは温かな拍手と笑顔に包まれた。

　さらに当日には、抽選で選ばれた清水エスパルスFC会員を対象に、「考えよう『健康』のこと~乃木坂46 黒見 明香さんと健康クイズに挑戦!」が行われ、健康に関する○×クイズのコーナーが設けられた。

　登壇した黒見は、「清水エスパルスのみなさんは熱気と団結力が素晴らしいですね！」と語りかけ、会場を和やかな雰囲気に包んだ。

　健康○×クイズでは、健康に関する5問の問題を出題。出題者は黒見、正解発表はマスコットキャラクターの肝美ちゃんが○×の札を掲げて行い、会場からは笑いや拍手が起こるなど、終始明るく楽しい雰囲気に包まれた。最後に黒見は、「みなさんの毎日の健康の中で健康を意識するきっかけになれば嬉しいです」と笑顔で参加者に呼びかけた。


《アルファ村上》

