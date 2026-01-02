EXOやSHINeeのメンバー、THE BOYZらに1億円以上も“未払い”？ 所属事務所が反論「正常に協議している」 | RBB TODAY

EXOのベクヒョン、チェン、シウミンやSHINeeのテミン、ボーイズグループTHE BOYZらに対する精算金“未払い報道”について、所属事務所が立場を明らかにした。

1月2日、芸能事務所One Hundredは公式プレスリリースを通じて、「記事で言及された“未精算”問題は、アーティストごとの契約条件や活動状況に応じて、現在、正常に協議および調整が進められている案件だ」と伝えた。

同日、ある韓国メディアは、One Hundred所属のTHE BOYZをはじめ、傘下レーベルBIG PLANET MADE所属のテミン、傘下レーベルINB100所属のベクヒョン、チェン、シウミンについて、現在精算されるべき金額がそれぞれ10億ウォン（約1億円）に達する、もしくはそれを大きく上回っていると報じた。

この報道に対し、One Hundred側は「記事の内容は事実と異なり、事実確認や反論の機会が保障されないまま報道された点について、非常に遺憾に思う」としたうえで、「当社所属のアーティストおよび役職員は、会社との間にいかなる葛藤もなく、精力的に活動している。チャ・ガウォン会長も、常にアーティストのそばで最善を尽くして支援している」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）左からチェン、ベクヒョン、シウミン

なお、One Hundredは、歌手のMCモンがチャ・ガウォンp_Arcグループ会長とともに設立した会社で、THE BOYZやタレントのキム・デホらが所属している。

また、歌手兼俳優のイ・スンギ、コメディアンのイ・スグン、ハ・ソンウン、イ・ムジン、VIVIZらが所属するBIG PLANET MADE、そしてEXOのベクヒョン、チェン、シウミンが所属するINB100の親会社でもある。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】THE BOYZメンバー、「ポッキーの日」に避妊具？

■「生きている精子が2％もない」「私がもっと…」One Hundred会長に不倫疑惑？

■【写真】テミン、キュートなおへそとバキバキ腹筋