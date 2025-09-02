AKB48・田口愛佳、美谷間チラ見せセクシーショット！1st写真集カバー＆タイトル決定 | RBB TODAY

9月25日に発売されるAKB48・田口愛佳の1st写真集のタイトルが『好きと言えたら』（ワニブックス）に決定。通常版・限定版の表紙が公開された。

セブンネット限定版 表紙 / AKB48・田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』（C）ワニブックス

田口は第16期生として13歳でAKB48に加入し、現在21歳。抜群の歌唱力とMC力で定評があり、グループ内でも存在感を放っている。今回の写真集では、かねてより訪れたいと願っていた台湾を舞台に撮影。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、彼女のありのままの魅力を切り取った。

ワニブックス通販限定版 表紙 / AKB48・田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』（C）ワニブックス

同作では、初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。ナイスバディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情ものぞかせている。もちろん、彼女らしい無邪気でキュートな笑顔も満載で、少女からレディへと歩みを進める彼女の現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がった。また発売記念イベントとして、お渡し会を東京・大阪にて開催することも決定している。

※AKB48・田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』発売記念イベント詳細