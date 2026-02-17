大家志津香、「元アイドルの方ですよね？」に苦笑 “せめて元AKBまで…” | RBB TODAY

元AKB48でタレントの大家志津香が16日、自身のXで街中で声をかけられた際のエピソードを明かした。

大家は「『元アイドルの方ですよね？』と声をかけられた」と報告。「せめて元AKBまで絞ってほしかった。よくその曖昧さで攻めてきたな」とユーモアたっぷりにつづった。

アイドル卒業後もバラエティーなどで活躍を続ける大家。自虐を交えた軽妙な投稿に、ファンからは「多分卒業してからのご自身のご活躍が著しいからだと思う」「今の方が売れてるイメージだから、元アイドルのイメージ無い人も多いかも？」と、大家の現在の活躍ぶりを評価する声も上がっている。



※大家志津香「元アイドルの方ですよね？」と街中で声をかけられたエピソード（大家志津香の公式Xより）

