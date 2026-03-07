 “令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、最新デジタル写真集で抜群のプロポーション披露！ | RBB TODAY
“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、最新デジタル写真集で抜群のプロポーション披露！

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:菊地文子
　7日、現在発売中の澄田綾乃のデジタル写真集『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて・・・・・・」』（扶桑社）の誌面カットが公開された。


　同作は、週刊SPA!の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集だ。

　素肌が透けるランジェリー姿を披露しており、色っぽい表情を見せている。女性の美を表現する企画のなか、光やロケーションを活かし、「令和最強のメリハリボディ」と称されるプロポーションを惜しみなく撮影している。


　表紙では、胸元が開いた衣装で美しい曲線美を表現。続くページでは、フォーマルな衣装から覗く脚線美や、タイツを脱ぐ所作が印象的だ。


　さらに、荘厳な赤い廊下でのランジェリー風衣装のカットでは、光の反射効果で美しさが増幅されている。どこか懐かしさを感じさせる階段に純白のランジェリー姿で佇む一枚など、芸術的な仕上がりとなっている。

　澄田は1999年山口県生まれ。「令和最強のメリハリボディ」と呼ばれ、各誌グラビアで活躍している。俳優としてドラマ『不適切にもほどがある!』（TBS系）に出演するほか、写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）も発売中だ。


《アルファ村上》

