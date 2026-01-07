僕が見たかった青空・金澤亜美、初挑戦の水着カットを披露！1st写真集より先行カット公開 | RBB TODAY

2月27日、僕が見たかった青空のメンバー・金澤亜美の1st写真集（東京ニュース通信社）が発売される。同作の発売に先立ち、先行カットが公開された。

同作は、僕が見たかった青空のメンバー・金澤亜美にとって初のソロ写真集。初の海外ロケに加え、今回公開されたカットを含め、初となる水着姿も収録される。公開されたのは、海沿いの民宿で撮影された純白のビキニ姿のカット。少し緊張しながらも、はにかんだ笑顔を見せる透明感のある一枚となっている。

金澤は「すべてが初めての写真集ロケ。初めての水着衣装での撮影は、最初はすごく緊張していたのですが、スタッフの皆さんがたくさんたくさん褒めてくださったり、気にかけてくださったり、現場の雰囲気が本当に温かくて安心して撮影に挑むことができました。自然体な表情や大人っぽい表情など、普段とは違う新しい姿も見ていただけるのではないかなと思います！」とコメントしている。

また、1月7日発売の『FLASH 2026年1月20日・1月27日合併号』（光文社）にもグラビアが掲載されている。誌面では純白のビキニ姿に加え、グリーンのストライプビキニや寝起きのパジャマ姿、台湾の街中で魯肉飯（ルーローハン）を食べる様子など、旅情あふれる多彩な姿が収められている。