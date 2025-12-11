澄田綾乃、ランジェリー姿で曲線美を披露！最新デジタル写真集が本日配信開始 | RBB TODAY

11日、俳優、タレント、グラビアとして活動する澄田綾乃の最新デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』（ワニブックス）の配信が開始された。
同作は「芸妓さんの休日」をテーマに日本の夏、和を表現した内容となっている。浴衣で散歩をしている様子や縁側で冷えたトマトにかじりつく姿など、蝉の声が聴こえてきそうなシチュエーションが満載だ。「令和最強のメリハリボディ」と称される澄田の完璧なプロポーションを活かした魅惑的なカットも多数収録されている。
澄田は山口県出身の26歳。身長156cm、血液型A型。2021年に『週刊ヤングジャンプ』(集英社)にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻した。ドラマ『不適切にもほどがある!』(2024年)や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。
澄田綾乃、Fカップの妖艶ボディ披露！4thイメージ作品が4K高画質で先行配信開始 | RBB TODAY
澄田綾乃の4K映像作品「ぶち好きっちゃ」が配信開始、地元山口でのロケや魅力的なギャップが見どころ。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/18/236780.html続きを読む »