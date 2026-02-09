桃月なしこ、6年ぶりとなる写真集発売決定！大胆衣装のセクシーな先行カット公開 | RBB TODAY

4月22日、女優・モデルとして活動する桃月なしこの、前作から約6年ぶりとなる2nd写真集（講談社）が発売される。発表にあわせて、先行カットも公開された。

今回の撮影は、スペインのカタルーニャ州と東京で行われた。スペインでのロケは20代最後の時期に実施され、歴史ある石畳の街並みや地中海のビーチ、郊外のホテルなどで撮影。30歳を迎えた直後の東京でのカットと合わせ、かつて「未完」だった桃月が一人の女性として完成されていく過程を記録している。



『桃月なしこ2nd写真集(仮)』©︎Takeo Dec./講談社

同作には、8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したカットや、デビュー前のテスト撮影写真、寝起きのすっぴん姿なども収録される。

発売について桃月は「2nd写真集を出してほしいという声を、1st写真集から5年半もの間ずっといただいていました。とてもありがたい反面、自分自身にまだ自信が持てず、なかなか一歩を踏み出せずにいたのが正直な気持ちです。そんな中で30歳という節目を迎え、出すとしたらこのタイミングしかないと思い、今回出版を決意しました」とコメントしている。

撮影地にスペインを選んだ理由については、「私がずっと尊敬している事務所の元先輩、川崎あやさんが、芸能界引退前に最後に出された写真集の撮影地でもあります。その作品に強い憧れとリスペクトがあり、もし自分が再び写真集を出すことがあるなら、いつか同じ地で撮影し、あやちゃんが見ていた景色を私も見てみたい、そんな思いをずっと抱いていました」と明かした。

現地での撮影については「実際にスペインを訪れてみると、強い光や影、街の空気感に背中を押され、作り込まない、今の自分を自然に写してもらえる場所だと感じました。尊敬する先輩への想いと、今の自分が重なった場所がスペインで、改めて思い返してみても、この地を撮影地に選んで本当に良かったと心から思っています」と振り返っている。

また初版限定特典として、スペイン土産が抽選で当たる応募券と、ポストカードが封入される。