東方神起・チャンミン、韓国代表ユニフォーム姿を披露！“爽やかビジュ”でファンを虜に「イケメン」 | RBB TODAY

東方神起のチャンミンが、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）韓国代表のユニフォームに身を包んだ爽やかな姿を披露した。

3月5日、東方神起の公式インスタグラムが更新され、「#TVINGファンダム中継」というコメントとともに写真が投稿された。

【写真】チャンミン、爽やかユニフォーム姿

チャンミンはこの日、動画配信サービス「TVING」のスポーツコンテンツ『ファンダム中継』に出演。韓国対チェコ戦を視聴者とのリアルタイムなコミュニケーションを楽しみながら観戦した。

公開された写真には、韓国代表のユニフォームを着用し、カメラに向かってポーズを決めるチャンミンの姿が収められている。両手でピースを作り韓国代表の勝利を無邪気に喜ぶ姿と、ユニフォームでより際立つ爽やかな魅力がファンの視線を奪った。

この投稿に対し、ファンからは「爽やかイケメン」「勝利の神」「野球のユニフォームも似合う」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝東方神起公式Instagram）

なお、本日（3月7日）19時からは、東京ドームにて注目の日韓戦が行われる予定だ。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。

