AKB48・小栗有以、「日常のワンシーン」を描いた2026年カレンダー表紙ビジュアルが公開！ | RBB TODAY

3月14日に発売される、AKB48・小栗有以の『2026年4月始まりカレンダー（壁掛け&卓上）』（ハゴロモ）の表紙ビジュアルが初公開された。

同作は、小栗の日常のワンシーンを、実際の時間の流れとともに切り取った一冊。表紙の撮影を手がけたのは、小栗有以の1st写真集『君と出逢った日から』（小学館）でもタッグを組んだ細居幸次郎だ。肩の力を抜いた自然な表情や、ふとした瞬間のやわらかな空気感を一枚に閉じ込めている。日常の延長線にある静かなぬくもりと、どこか切なさを含んだまなざしが印象的で、同作が描く「ありのままの時間」を表紙から感じられる仕上がりとなっている。

発売を記念して開催される小栗登壇の発売記念イベントは、現在予約受付中。オンライン・リアルの両形式で実施され、それぞれの形で作品の発売を記念できる機会となる。

卓上カレンダー 撮影／細居幸次郎

オンラインイベントは3月1日の12時から開催され、同日の17時まで予約を受け付けている。また、直接カレンダーを受け取れるリアルイベントは大阪と東京の2会場で実施される。大阪会場のHMV SPOT 天王寺ミオ（天王寺ミオ本館12F ミオホールD）では3月11日15時30分から、東京会場のHMVエソラ池袋イベントスペースでは3月14日12時からそれぞれ開催予定だ。リアルイベントの予約受付は両会場ともに3月1日の22時までとなっており、ここでしか体験できない特典内容も用意されている。

商品の詳細として、『小栗有以 2026年4月始まり【壁掛け】カレンダー』は51×36cmの28ページで価格は3,960円（税込）。『小栗有以 2026年4月始まり【卓上】カレンダー』はA5サイズの26ページで価格は3,850円（税込）。

小栗は東京都出身の24歳。2014年にAKB48チーム8のメンバーとして活動をスタートした。2025年8月発売のAKB48 66thシングル「Oh my pumpkin!」では3度目のセンターを務めるなど、グループの中心メンバーとして活躍している。近年は女優としての活動の幅も広げており、2025年6月公開の映画『2025年7月5日 午前4時18分』での主演・原ハルカ役をはじめ、同年10月スタートの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』での柏木律子役、2026年1月放送開始の日本テレビドラマ『AKIBA LOST』の長門ここね役、KBC九州朝日放送『福岡恋愛白書21 さよならウエディング』ではヒロインの吉村美波役を務めている。