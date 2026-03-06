桃月なしこ、「月チャン」表紙で美谷間披露！遊び心あふれるグラビアで魅了 | RBB TODAY

6日に発売された『月刊少年チャンピオン』（秋田書店）4月特大号の表紙と巻頭グラビアに、桃月なしこが登場している。
同誌へ通算6度目の登場となる桃月は、地上波連続ドラマで初主演を務めるなど、多方面で活躍の場を広げている。公開された表紙では、白い水着を身にまとい、柔らかな表情でこちらを見つめる印象的なカットだ。巻頭グラビアでは普段の姿に「ワンポイント」を加えた遊び心あふれるグラビアに仕上がっている。
また同号には、両面クリアファイルとB4ポスターが豪華W付録として同梱されるほか、QUOカードの応募者全員サービスや直筆サイン入りチェキのプレゼント企画も実施される。
