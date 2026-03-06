 桃月なしこ、「月チャン」表紙で美谷間披露！遊び心あふれるグラビアで魅了 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

桃月なしこ、「月チャン」表紙で美谷間披露！遊び心あふれるグラビアで魅了

エンタメ グラビア
注目記事
表紙『月刊少年チャンピオン』4月特大号Ⓒ秋田書店Ⓒ藤本和典（秋田書店）
  • 表紙『月刊少年チャンピオン』4月特大号Ⓒ秋田書店Ⓒ藤本和典（秋田書店）

　6日に発売された『月刊少年チャンピオン』（秋田書店）4月特大号の表紙と巻頭グラビアに、桃月なしこが登場している。

　同誌へ通算6度目の登場となる桃月は、地上波連続ドラマで初主演を務めるなど、多方面で活躍の場を広げている。公開された表紙では、白い水着を身にまとい、柔らかな表情でこちらを見つめる印象的なカットだ。巻頭グラビアでは普段の姿に「ワンポイント」を加えた遊び心あふれるグラビアに仕上がっている。

　また同号には、両面クリアファイルとB4ポスターが豪華W付録として同梱されるほか、QUOカードの応募者全員サービスや直筆サイン入りチェキのプレゼント企画も実施される。


桃月なしこ、“最初で最後の金髪”を披露！ランジェリー姿で魅了 | RBB TODAY
画像
桃月なしこが表紙と巻頭グラビアに登場し、感情を表に出さず空気で魅せる新たな魅力を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/13/243879.html続きを読む »

桃月なしこ、トップス脱ぎ捨て“無防備ショット”披露！FLASH表紙＆巻頭を飾る | RBB TODAY
画像
桃月なしこが表紙の『週刊FLASH』で、初々しさと大人の魅力を披露し、ドラマ主演への意欲も語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/27/242965.html続きを読む »

月刊少年チャンピオン2026年4月号 [雑誌]
￥700
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

桃月なしこ2nd写真集 (仮)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top