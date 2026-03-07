日本で出会ったシングルマザーの在日コリアン3世と結婚する韓国アイドル、妻のために“最大級イベント” | RBB TODAY

結婚式を控え、疲れ切った妻のためにボーイズグループ神話（SHINHWA）のイ・ミヌが“最大級サプライズ”を仕掛けた。

在日コリアン3世の妻を連れ、ウェディングドレス試着の現場でプロポーズまで用意したという。

【写真】イ・ミヌと在日コリアン3世の妻

本日（3月7日）韓国KBS 2TVで放送されるバラエティ番組『家事をする男たち』（原題）シーズン2では、2人の子どもの育児で疲れきった妻のために、特別な外出を準備したイ・ミヌの姿が描かれる。

この日、イ・ミヌの妻は、普段の笑顔あふれる様子とは違い、口数が減り表情も暗くなっている。最近、風邪と胃腸炎が続いて体調を崩したうえ、2人の子どもの世話で体力が大きく落ちた状況だ。

その影響で家の雰囲気まで重く沈み、イ・ミヌも妻の様子をうかがい始める。

さらに、いつもリビングにいるはずの両親の姿が見えず、疑問はいっそう深まる。以前の“家出騒動”以降、両親がまだソウルに上がってきていないのか、家に何かあったのか、関心が集まっている。

（画像＝KBS）イ・ミヌと妻

その後、イ・ミヌは落ち込んでいるように見える妻のために、2人きりの外出に出る。結婚式を1カ月後に控え、ウェディングドレスのフィッティングのためドレスショップを訪れたのだ。

カーテンが開き登場した妻のウェディングドレス姿に、イ・ミヌは「すごくきれいだ」と感嘆の声を連発する。特に、出産から3カ月とは思えないほど華やかな姿に、視線が集まった。

この過程では、イ・ミヌが自ら言及した豪華すぎる招待客リストも公開され、皆を驚かせる。GUMMY、ソン・シギョン、ソン・スンホンなど豪華な名前が挙がり、スタジオでも期待が高まったという。

しかしイ・ミヌが用意したイベントは、これだけでは終わらなかった。彼はウェディングドレスのフィッティング現場で、妻のためのサプライズプロポーズを準備し感動を届ける。

イ・ミヌは5月に在日コリアン3世の妻イ・アミさんと結婚する予定だ。2人はSHINHWAが日本活動していた際に出会ったという。イ・アミさんは過去に離婚を経験しており、元夫との間に娘がいる。

なお『家事をする男たち』は「2026 WBC」中継の影響で、3月7日の放送に限って22時から放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

