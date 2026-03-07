IU×ビョン・ウソクの“超話題作”ついに動く　新ドラマ『パーフェクト・クラウン』、放送日が決定 | RBB TODAY

IUとビョン・ウソクが初共演する注目作『パーフェクト・クラウン』が、いよいよ放送日を確定した。

3月6日、MBC関係者は「ドラマ『パーフェクト・クラウン』は来る4月10日に初回放送される」と明らかにした。

現在放送中の金土ドラマ『君がきらめく季節に』の後番組として編成される。

『パーフェクト・クラウン』は、21世紀の立憲君主制・大韓民国を背景に繰り広げられる“身分打破ロマンス”だ。すべてを手にした財閥家の人間でありながら、“平民”という身分の限界に息苦しさを感じる女性と、王の息子でありながら何一つ持てない運命の中で生きる男性の物語を描く。

とりわけIUとビョン・ウソクの共演は、制作初期から大きな話題を集めた。世界的なファン層を持つ2人の組み合わせが、どんな相乗効果を生み出すのか期待が高まっている。

（写真提供＝MBC）『パーフェクト・クラウン』

劇中、IUは、美貌と知性、経営能力まで兼ね備えた財閥家の次女ソン・ヒジュ役を演じる。完璧な条件を備えながらも、平民という身分ゆえに王室と関わることになる人物だ。

ビョン・ウソクは、王室の次男イアン大君に変身する。輝くことも声を上げることも許されない王室の宿命の中で生きつつ、端正な容姿とカリスマ性で国民の愛を受ける人物として描かれる。

なお『パーフェクト・クラウン』は、日本ではディズニープラスを通じて配信される予定だ。

