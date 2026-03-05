 乃木坂46・川﨑桜、1st写真集の裏表紙4種が公開！華やかなドレスから制服姿まで | RBB TODAY
乃木坂46・川﨑桜、1st写真集の裏表紙4種が公開！華やかなドレスから制服姿まで

通常版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • 通常版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • 楽天ブックス限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • セブンネットショッピング限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • Sony Music Shop限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • 通常版カバー／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • 乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • 乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社
  • 乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

　4月14日に発売される乃木坂46・川﨑桜の1st写真集『エチュード』（新潮社）より、4種類の裏表紙が公開された。

　今回公開されたのは、通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版の4種。通常版の裏表紙は、制服風の衣装でフランス・ニースの街並みを歩くカット。この衣装は、川﨑がセンターを務めた乃木坂46の5期生楽曲「17分間」をオマージュしたものとなっている。

　セブンネットショッピング限定版の裏表紙は、画角いっぱいに寄った一枚。夜に撮影されており、ランプの灯りに照らされて儚げな表情を浮かべている。

セブンネットショッピング限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

　楽天ブックス限定版の裏表紙は、赤いドレスを着用し、アンニュイな表情を浮かべる一枚。背景にはニースの観光名所であるマセナ広場が写っている。

楽天ブックス限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

　Sony Music Shop限定版の裏表紙は、ニースの市場で撮影された、花束を胸に抱えて笑顔を浮かべる一枚。この日はさまざまな路面店で買い物を楽しんでいたという。

Sony Music Shop限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

　同作はA4判、オールカラー176ページで、定価は2855円。特典としてポストカード全6種のうち1種が封入される。公式Xでは、その他の特典やイベント情報も随時公開される。


乃木坂46・川﨑桜、1st写真集『エチュード』表紙カット公開！「背伸びをして大人っぽい表情を意識しました」 | RBB TODAY
画像
川﨑桜1st写真集「エチュード」はフランスで撮影され、多彩な表情と場所で大人っぽさや素直さを表現。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/17/244042.html続きを読む »

乃木坂46・川﨑桜、フランス舞台の1stソロ写真集が発売決定！キャミワンピ姿の先行カット公開 | RBB TODAY
画像
川﨑桜のフランス撮影の1st写真集は、パリとニースの風景を背景に多彩な表情を収め、彼女の新たな魅力を伝える内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/10/243683.html続きを読む »

乃木坂46川﨑桜 1st写真集 エチュード
￥2,855
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Platinum FLASH Vol.22 (光文社ブックス)
￥1,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

