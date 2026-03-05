乃木坂46・川﨑桜、1st写真集の裏表紙4種が公開！華やかなドレスから制服姿まで | RBB TODAY

4月14日に発売される乃木坂46・川﨑桜の1st写真集『エチュード』（新潮社）より、4種類の裏表紙が公開された。

今回公開されたのは、通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版の4種。通常版の裏表紙は、制服風の衣装でフランス・ニースの街並みを歩くカット。この衣装は、川﨑がセンターを務めた乃木坂46の5期生楽曲「17分間」をオマージュしたものとなっている。

セブンネットショッピング限定版の裏表紙は、画角いっぱいに寄った一枚。夜に撮影されており、ランプの灯りに照らされて儚げな表情を浮かべている。

セブンネットショッピング限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

楽天ブックス限定版の裏表紙は、赤いドレスを着用し、アンニュイな表情を浮かべる一枚。背景にはニースの観光名所であるマセナ広場が写っている。

楽天ブックス限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

Sony Music Shop限定版の裏表紙は、ニースの市場で撮影された、花束を胸に抱えて笑顔を浮かべる一枚。この日はさまざまな路面店で買い物を楽しんでいたという。

Sony Music Shop限定版／乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』撮影／須江隆治（C）新潮社

同作はA4判、オールカラー176ページで、定価は2855円。特典としてポストカード全6種のうち1種が封入される。公式Xでは、その他の特典やイベント情報も随時公開される。