僕が見たかった青空・金澤亜美、水着姿で無邪気な一面見せる！1st写真集から先行カット公開 | RBB TODAY

 僕が見たかった青空・金澤亜美、水着姿で無邪気な一面見せる！1st写真集から先行カット公開
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
僕が見たかった青空・金澤亜美、水着姿で無邪気な一面見せる！1st写真集から先行カット公開

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影＝細居幸次郎
　2月27日に発売される、僕が見たかった青空・金澤亜美のファースト写真集（東京ニュース通信社）より、新たな先行カットが公開された。

　今回公開されたのは、透明感のある肌にピンクのチェック柄水着を合わせたカット。こちらに向かって「しー」と唇に指を当てる仕草で、小悪魔的な一面を見せている。さらに、この衣装の別カットがセブンネットショッピング購入特典の「折り目なしポスター（B3サイズ）」に採用された。こちらにはパンを頬張る表情が収められており、無邪気な姿が特徴だ。

　金澤は神奈川県出身の18歳。水瓶座、B型。アイドルグループ・僕が見たかった青空のメンバーとして2023年にデビューした。現在は金澤がセンターを務めるシングル「あれはフェアリー」が発売中のほか、3月29日からは「僕が見たかった青空 全国ツアー2026 春」の開催を控えている。

　なお、セブンネットショッピングでは限定表紙版A・Bの2種類が用意され、それぞれにポストカード（全3種からランダムで1枚）が付属する。そのほか、ローソンエンタテインメント（WEB/HMV&BOOKS SHIBUYA）ではクリアファイル（A4サイズ）、僕が見たかった青空Official Goods Shopでは本人お手製の「旅の思い出しおり（仮）」と「特製ステッカーシート」が特典として用意されている。このほか、発売記念対面イベントとオンラインサイン会の開催も決定している。


《アルファ村上》

