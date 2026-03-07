ケンタッキーフライドチキン、新アンバサダーヒント公開で反響！「あの人」は誰？ | RBB TODAY

ケンタッキーフライドチキンが3月7日にXを更新。新アンバサダーのヒントを公開し、反響を集めている。

7日に公開されたのは、人物だけが白塗りになった写真。女性がツインテールで衣装を着用していることはかろうじて分かる画像になっていた。

ケンタッキーフライドチキンは、「コスプレの合間にも気軽に食べられちゃう。あの人をアンバサダーに任命」とヒントを紹介。

ユーザーに「誰だか分かりますか？」と呼びかけていた。

このポストには、「えなこさん？」「降幡愛さんにしか見えなくなった」「あかせあかりさんか？」「すいちゃんじゃないの？ 星街すいせい」といったさまざまな人物を挙げるユーザーからの声が集まっていた。

※【画像】ケンタッキーフライドチキンが新アンバサダーのヒントを公開

