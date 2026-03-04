“ハイキック女子”宮原華音、30歳の誕生日に初写真集発売決定！ 愛犬との秘蔵カットも収録 | RBB TODAY

女優、モデル、格闘家として活躍する宮原華音が、自身初となる写真集『K.O～kanon origin～』（ワニブックス）を4月8日に発売する。

同作は、かねてより紙での写真集出版を目標に掲げていた宮原にとって、芸歴15年目で迎える30歳の誕生日に念願が叶った一冊だ。自身のキャリアでの転機となったプロ格闘家デビュー戦を彷彿とさせるタイトルが付けられ、これまでの感謝とこれからの覚悟など様々な想いを込めて制作された。本人が「最初で最後のつもりで撮影に臨んだ」と語るほど、非常に思い入れのある作品となっている。また、これまで秘めていた愛犬2頭との写真など、素の表情もふんだんに詰め込まれている。

宮原華音

宮原は「このたび人生初の1st写真集『K.O~kanon origin~』の発売が決定いたしました。ずっと夢だった写真集を、4月8日、30歳の誕生日という大切な日に皆様にお届けできること、本当に幸せです。今回の作品は場所も衣装も細部までこだわり抜き、たくさんわがままも言わせていただきました。今の私のすべて。そしてこれからの覚悟。"原点"というタイトルに込めた想いを、ぜひ受け取ってほしいです」と喜びのコメントを寄せた。

発売に際し、4月11日13時から東京・ブックファースト新宿店での発売記念イベントの開催が決定している。イベントの参加申し込みは3月4日18時より開始となる。

宮原は続けて「そして、4月11日（土）には発売イベントも開催します。直接、感謝と想いを伝えられる時間にしたいと思っています。30歳という大きな節目、今の宮原華音にぜひ会いに来てください!」とファンに呼びかけた。

宮原は東京都出身の29歳。2011年に三愛水着イメージガールに就任しデビューした。『時空警察ヴェッカー1983』で初舞台を踏み、『ハイキック・エンジェルス』にて映画初主演を務める 。『仮面ライダーアマゾンズ』や『BLOOD-C』シリーズでは、小学生から始めた特技の空手を活かし、アクション俳優としても活躍している 。主な出演作として、ドラマ『仮面ライダーガッチャード』、映画『妖獣奇譚 ニンジャVSシャーク』などがある 。現在放送中のドラマ『牙狼〈GARO〉 東ノ界楼』では大胆なアクションを披露しており、SNSでは「ハイキック女子」としても注目を集めている。