ロケバス運転手と結婚した新川優愛、結婚前に夫の連絡先を聞き出した際の“巧妙なテクニック”とは？ | RBB TODAY

8日夜9時より、ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』#6が放送される。今回のゲストには、俳優・モデルとして活躍し、1児の母でもある新川優愛が登場する。

（C）AbemaTV,Inc.

同番組は、建前ではなく本音で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティだ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演している。

番組内では、一般男性（ロケバス運転手）との結婚で大きな話題を呼んだ新川が、夫の連絡先を聞き出した際の“巧妙なテクニック”を明かし、MC陣も盛り上がりを見せる。

一方、新川に対し、MCの滝沢が「今日は悪口言っていただきましょうね～」と冗談交じりに切り込み、スタジオの笑いを誘う一幕も。新川は夫婦のリアルな役割分担や意外な子育て術など、家庭の素顔を赤裸々に語る。

また、他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、総額1000万円をかけて整形を繰り返したというインフルエンサーで、“とみ mama”の愛称でモデルとしても活動するヒトミに密着する。

「お前が一番・・・」と、実母から浴びせられた暴言が引き金となり、整形を繰り返すことになったヒトミ。複雑な家庭環境や荒れた思春期など、次々と明らかになる過去にスタジオは言葉を失う。どん底からヒトミを救い出した“祖父母の無償の愛”と、現在の幸せな家族の絆に、新川も「芯が強い」と称賛を送る。

さらに、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、女性の約8割が経験しているという「尿もれ」事情をテーマに、ママたちのリアルな悩みを深掘りする。専門家を交え、女性特有のデリケートなコンプレックスに建前なしで切り込んでいく。