声優・矢野妃菜喜、20代のありのままの姿を収めた1st写真集発売！限定表紙の電子版も同日配信 | RBB TODAY

声優・矢野妃菜喜、20代のありのままの姿を収めた1st写真集発売！限定表紙の電子版も同日配信

『矢野妃菜喜1st写真集 あいまい』電子限定カバー
  • 『矢野妃菜喜1st写真集 あいまい』通常版カバー
　声優・矢野妃菜喜の1st写真集『あいまい』（イマジカインフォス）が、本人の誕生日である3月5日に発売された。あわせて、撮り下ろしカットを使用した限定ブロマイドなどの豪華特典が公開されたほか、限定表紙仕様の電子版も同日より配信が開始された。

『矢野妃菜喜1st写真集 あいまい』通常版カバー

　矢野は幼少期から芸能活動を始め、過去にはアイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーとしても活動している。アイドル、女優、アーティストと幅広いキャリアを重ね、現在は声優として『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の高咲侑役や『ウマ娘 プリティーダービー』のキタサンブラック役など、数々の人気キャラクターを演じている。

　沖縄で撮影された同作のタイトルは『あいまい』。子供の頃から大人に混じって仕事をし、大人になった現在は子供の役を演じることもある矢野ならではの、大人と子供の境界線にある複雑な表情が収められている。なお、表紙にあしらわれた「あいまい」の文字は、本人の直筆によるものだ。

　矢野は「ずっと写真集を出すか、喜んでもらえるのかなとかいろいろ迷っていたのですが、20代のうちにやりたい！と思ってからこんなに素敵に実現させて頂けてとても嬉しい気持ちです。今の等身大も大人っぽいものもたくさん写っているかと思います。皆さんに届いてどんな反応があるのか、今からドキドキです！」とコメントを寄せている。

　4月4日および5日には発売記念イベントの開催が予定されており、イベント限定のA4サイズポスターにサインを入れて本人の手から直接手渡される。

　各店舗での購入特典も充実している。アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアでは、早期予約特典（※受付終了）のほか、複製サインとコメントが入ったL判ブロマイド（2種からランダムで1枚）が共通特典として用意されている。 ゲーマーズでは「アクティブひなき ver.」のアナザーフォトブックが付属する限定版（税込5,170円）を販売。AKIHABARAゲーマーズ本店、ODAIBAゲーマーズ、ゲーマーズオンラインショップの各店では、それぞれ絵柄の異なるL判ブロマイドがプレゼントされる。 インフォスクエアでは、限定カバー仕様にくわえ、B2タペストリーとメイキング映像視聴シリアルコードがセットになった限定版（税込6,000円）を取り扱っている。HMVでも通常版の購入特典としてL判ブロマイドが付属する。

　さらに、AKIHABARAゲーマーズ本店とODAIBAゲーマーズでは、2026年3月3日から約2週間にわたり特別展示を実施中だ。開催店舗およびゲーマーズ通販での購入者を対象とした限定ブロマイドのプレゼントや、全店舗・通販での購入者に配布される応募用紙から抽選で「宛名＆直筆サイン・コメント入り展示パネル」が当たるキャンペーンも展開されている。


《アルファ村上》

