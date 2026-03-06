 冴木柚葉、無邪気な笑顔＆美ボディ際立つグラビアオフショ披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

冴木柚葉、無邪気な笑顔＆美ボディ際立つグラビアオフショ披露

エンタメ グラビア
注目記事
冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）

　3日、俳優でモデルの冴木柚葉が自身の公式Xを更新。雑誌『EX大衆』3月号（双葉社）の撮影オフショットを公開した。


冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）

　公開された写真には、ベッドの上で白いシーツを被り、満面の笑みを浮かべる無邪気な姿や、同じストライプ柄のビキニに白いシャツを羽織り、窓辺からアンニュイな視線を送る大人びたカットが収められている。さらに、胸元やウエストのクロスデザインが印象的な淡いブルーの水着姿も披露。窓辺の自然光を浴びながら膝を抱えて優しく微笑む姿や、カメラマンの前に立ちポーズを決める撮影中の様子など、冴木の多彩な表情と美しいスタイルを堪能できるショットとなっている。


冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）

　冴木は当時の撮影を振り返り、「今回の撮影では、『ありのままの私』を超全開にして臨みました」と報告。リラックスした状態で撮影に挑めたことを明かした。


冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式Xから※所属事務所に掲載許諾をもらってます）

　また、撮影中のエピソードとして、怒りを表すマークを付けた撮影もあったと言い、「『ムカ着火ファイヤー』とか『イ！イ！イライラ』って言って騒いでたら全員が『？？』って顔してた笑」と、周囲のスタッフに通じなかったというユーモラスな一幕も告白。最後は「楽しすぎて終わりたくない撮影でした」と締めくくり、充実感に満ちた素晴らしい現場であったことをうかがわせた。

　この投稿にファンからは、「最強柚葉だ！」「女神」「美しいなぁ」「笑顔がとてもかわいいですね」などのコメントが寄せられている。


冴木柚葉、“彼女感”あふれるキュートな水着姿！グラビアムックオフショを公開 | RBB TODAY
画像
冴木柚葉が水着グラビア『DOLCE』のオフショットを公開し、ファンから絶賛を浴びている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/09/237883.html続きを読む »

冴木柚葉、谷間＆鎖骨くっきり！“美ボディ”オフショにファン「最高かよーっ」「す、素晴らしい」 | RBB TODAY
画像
『王様のブランチ』（TBS系）のリポーターなどで知られる冴木柚葉が、28日までに自身のインスタグラムを更新。週刊誌『FRIDAY』（講談社）のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/28/228958.html続きを読む »

冴木柚葉デジタル写真集　朱にほどける ENTAME36℃デジタル写真集
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
冴木柚葉「どれにしようかな」 DOLCEデジタル写真集
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top