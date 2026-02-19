小嶋陽菜、美ボディ際立つ動画公開！“告知忘れ”の天然ぶりも | RBB TODAY

タレントの小嶋陽菜が18日、自身のInstagramを更新。先月発売の「月刊ヤングマガジン」撮影のオフショット動画を公開した。
パステルイエローのタイトなノースリーブワンピース姿で登場。胸元が大きく開いたデザインで、しなやかなボディラインを惜しみなく披露している。ビールジョッキを片手に、くるくると表情を変えながら焼きはまぐりを頬張る姿は、自然体でリラックスした雰囲気で、ひと足早い夏を感じさせる映像となっている。
一方で投稿では、「月刊ヤンマガ！告知をわすれていました🐚 先月号でしたね。。」とコメント。先月号だったことを明かし、飾らない一面ものぞかせた。ファンからは「素敵です」「一緒飲みたい」といった声のほか、「焼き蛤になりたい」といったユーモアあふれる書き込みも見られ盛り上がりを見せている。
※小嶋陽菜、美ボディ際立つオフショット動画公開（小嶋陽菜の公式Instagramより）
