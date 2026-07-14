仙台駅に巨大な乃木坂46の七夕飾りが出現！メンバーの特別ソロパネルも！！ | RBB TODAY

JR東日本グループは「乃木坂46真夏の全国ツアー2026」の宮城公演と東京公演とタイアップしたイベントを開催すると発表した。乃木坂46オリジナルの七夕飾りが飾られるなど、さまざまな企画が実施される。

【仙台駅七夕飾り展示イメージ】

【全身パネルイメージ】

JR東日本は「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026 宮城公演＆東京公演×JR東日本 TRAINキャンペーン」として様々なイベントを開催する。特に注目なのが仙台駅に飾られる乃木坂46オリジナルの七夕飾り。仙台駅2階コンコースのステンドグラス前に、巨大なオリジナルの七夕飾りが飾られ、訪れた人の目を楽しませてくれる。設置期間中に全国ツアーの宮城公演が行われるため、ライブに参戦するファンがさらに楽しめるコンテンツとなっている。さらに駅ビルやエキナカには乃木坂46メンバー12名の特別ソロパネルの設置も行われる。

【郡山駅～福島駅担当メンバー】

他にも仙台エリア、東京エリアそれぞれの駅に設置されたポスターの二次元バーコードを読み取ることで、乃木坂46のデジタルスタンプが手に入るデジタルスタンプラリーも開催。仙台エリア、東京エリアそれぞれ全9駅をコンプリートすると、メンバー直筆サイン入り個別ネームボードなど豪華景品が当たるチャンスも！新幹線の車内限定で聞くことができるスペシャルトークや、駅構内限定での特別アナウンスもあるため、この夏はJR東日本で乃木坂46を満喫できそうだ。