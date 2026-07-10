久保史緒里、乃木坂46卒業後の初主演映画が公開！日本初タクシー映画祭「TAXIATER」 | RBB TODAY

日本初のタクシー映画祭「TAXIATER」にて上映される撮り下ろし短編映画3作品の出演者と作品情報が公開されている。

「TAXIATER」は8月5日「タクシーの日」を記念し、8月3日(月)から1週間にわたり、東京23区内を走行する100台のタクシーと連携したサイネージメディアで、アカデミー賞級の豪華制作陣が手掛ける撮り下ろしの短編映画を上映することで、新たな映画体験、移動体験を創出する映画祭。

タクシー上映後には、池袋・渋谷・下北沢の都内3館で8月15日(土)から8月29日(土)の間、3作品の同時劇場上映(一部、舞台挨拶・特別対談付き)も開催される。

上映作品の1本目は、NHK大河ドラマ『どうする家康』や連続テレビ小説『あんぱん』など数々の映像・舞台作品に出演する久保史緒里が、乃木坂46卒業後初の主演に挑む『世界は美しいと誰かが言った』。監督・脚本は、第38回東京国際映画祭コンペティション部門選出作品『恒星の向こう側』(2026年秋公開)でも久保と組む中川龍太郎が務め、三浦貴大や中尾幸世ら実力派俳優が脇を固める。重い病を抱えながら幼い娘とともにタクシーに飛び乗る女性・藤吉史花の一夜を描いた映像詩だ。

久保史緒里（藤吉史花役）

『世界は美しいと誰かが言った』主演 久保史緒里（監督・脚本 中川龍太郎）

三浦貴大（津嶋琢磨役）

藤吉史花役を演じた久保は「撮影の日々を思い返すと、『私は母親になれたのだろうか』という想いが込み上げてきます。この想いこそが、史花の根源であり、限りある命への未練だったのかもしれません。この世界は時に残酷で、暗がりに包まれる日もあると思っています。この作品に触れてくださる方にとって、今を生きる命や、確かにそこに居た命に、心を寄せるきっかけになれば幸いです」とコメントを寄せている。

2本目は、映画『こちらあみ子』で鮮烈デビューを果たし、映画『ルート29』では綾瀬はるかとのW主演で話題を集めた15歳の俳優・大沢一菜が主演する『まるくてしかく』。監督・脚本は国内外の映画祭で注目を集める小宮山菜子が担い、13歳の照井野々花や田畑智子らが共演する。クィアである主人公が紡ぐ静かな物語で、映画『ドライブ・マイ・カー』などを手掛けた山本晃久がプロデュースを務める。

大沢一菜（二藤役）

『まるくてしかく』主演 大沢一菜（監督・脚本 小宮山菜子）

3本目は、第30回釜山国際映画祭で最優秀俳優賞を受賞し、第35回日本映画批評家大賞で新人男優賞にも輝いた注目の若手俳優・林裕太と、北野武監督作品『HANA-BI』などで知られる岸本加世子によるW主演作『Parallel Parking』。テレビ東京「サ道」シリーズの長島翔が監督を、脚本は映画『ある男』で第46回 日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した向井康介が担当する。行き場のない青年が深夜のパーキングで年上の女性と出会い、少しずつ前を向いていく物語だ。

林裕太（竹田悠生役）

岸本加世子（藤島みどり役）

『Parallel Parking』主演 林裕太 / 岸本加世子（監督 長島翔 / 脚本 向井康介）

＜作品概要＞

上映時間：80分程度（3作品合計）

上映期間：タクシー上映 2026年8月03日(月)-8月09日(日)

劇場上映 2026年8月15日(土)-8月29日(土)

※劇場上映チケットも販売中。