TWICE・チェヨン、他事務所とミーティング報道…ジョンヨン、ツウィに続き浮上した“JYP離れ”の可能性 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのチェヨンが、他の芸能事務所と接触していたと報じられた。

ジョンヨンやツウィに続き、JYPエンターテインメントとの再契約をめぐる動きが表面化した形だ。

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7月14日、韓国メディア『スポーツ京郷』は、複数のK-POP界関係者の話として「チェヨンが個人活動のために別の芸能事務所とミーティングを行った」と伝えた。

また、「まだ専属契約を締結するかどうかや、具体的な協議内容は明らかになっていない」とも付け加えた。

報道によれば、チェヨンはJYPエンターテインメントを完全に離れる形ではなく、TWICEとしてのグループ活動と個人活動の契約を分ける案が取り沙汰されているという。

（写真提供＝OSEN）TWICE・チェヨン

JYPエンターテインメントは現在、TWICEのメンバーたちと再契約を協議している。

先立って6月には、ジョンヨンが実姉コン・スンヨンの所属するVAROエンターテインメントとミーティングを行ったことが報じられた。VARO側はミーティングの事実を認めつつも、「専属契約に関して確定した事項はない」と説明している。

また、7月14日には『News1』が、ツウィがJYPエンターテインメントと再契約を結ばないことで合意したと独自報道した。ただし、ツウィは今後もTWICEとしての活動を継続する予定だとも伝えられている。

これらの動きに対して、JYPエンターテインメントは「TWICEは現在、再契約に関する協議を進めている段階で、内容が確定次第、ご案内したい」と慎重な立場を示している。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

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