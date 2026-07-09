「大阪でも待ってるネ」富田鈴花、ファンミの衣装をSNSに公開！ | RBB TODAY

日向坂46の元メンバーで俳優の富田鈴花が8日、インスタグラムを更新。ファンミーティングの衣装を公開した。

富田は「ゲスト出演してくださった美羽！久美さん！みーぱんさん！そしてMCを務めてくださったサトミツさん。本当にありがとうございます」と投稿し、ゲストに感謝。ファンミーティングで着用したベージュのセットアップや水色のワンピースなど3パターンの衣装を着た写真をアップした。

富田鈴花（写真は富田鈴花公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

富田鈴花（写真は富田鈴花公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

富田鈴花（写真は富田鈴花公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

またゲストとしてファンミーティングに出演した俳優の鈴木美羽や元日向坂46の佐々木久美と佐々木美玲、お笑い芸人の佐藤満春との2ショットもそれぞれ公開している。富田は「たくさんの方の支えと、愛情で素敵なイベントになりました ありがとうございました！」と振り返った後、「大阪でも待ってるネ」とファンに呼び掛けた。

この投稿にファンからは「かわいいぃぃぃぃぃ」「色んなすーじーを楽しませてくれてありがとう！！」「衣装も全部可愛かったです」と絶賛するコメントが寄せられている。