T.M.Revolutionがデビュー30周年でTHE FIRST TAKEに登場、夏の名曲「HOT LIMIT」を一発撮りで披露 | RBB TODAY

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T.M.Revolutionがデビュー30周年でTHE FIRST TAKEに登場、夏の名曲「HOT LIMIT」を一発撮りで披露

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T.M.Revolutionがデビュー30周年でTHE FIRST TAKEに登場、夏の名曲「HOT LIMIT」を一発撮りで披露
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  • T.M.Revolutionがデビュー30周年でTHE FIRST TAKEに登場、夏の名曲「HOT LIMIT」を一発撮りで披露

　今年デビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第685回として、約2年半ぶりに出演した。

　

　披露されたのは、1998年6月24日にリリースされたT.M.Revolution通算8枚目のシングル「HOT LIMIT」。リリースから28年が経過した現在もなお、世代を超えて幅広い層に愛され続ける「日本の夏のアンセム」として知られる同楽曲を、当時を忠実に再現した大胆で刺激的な衣装「HOT LIMITスーツ」を身にまとい、一発撮りでパフォーマンスした。


　

　T.M.Revolutionは「1998年6月24日のリリースから早28年。こんなにも長く、こんなに何度も皆さんに擦ってもらえる曲になるとは思いもしませんでした。リリース当時から比較して、随分とシルエットが変わっておりますが、当時と全く同じバックトラックで歌わせていただきました。ご笑納いただけると幸いです」とコメントしている。

　また、今年30周年を迎えるにあたり、全国ツアー「T.M.R. LIVE ELECTION -VOTE 30-」の開催に加え、2025年まで「イナズマロック フェス」として親しまれてきた滋賀県の大型野外音楽イベントが「FEST. INAZUMA」へと名称変更し新たなスタートを切ることも告知した。


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