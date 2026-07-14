「衝撃写真公開」BTSが深夜のトイレで密会？アメリカの新聞に掲載された“ゴシップ”の正体 | RBB TODAY

「BTSメンバーをトイレで目撃」

驚きの広告が世界を騒がせている。

7月14日付の複数のアメリカの新聞には、BTSの“ゴシップ記事”が掲載された。

（写真提供＝OSEN）BTS

「BTS MEMBERS SEEN IN BATHROOM AMID MYSTERIOUS LATE-NIGHT GATHERING（BTSメンバー、深夜の謎の集まりの最中にトイレで目撃）」「SHOCKING PHOTO REVEALED（衝撃写真公開）」と書かれたものだ。

写真にはスーツ姿のBTSメンバー7人が並び、男子トイレの小便器の前に立つ姿が収められている。

見出し以外の本文では、BTSの最新アルバム『ARIRANG』の9曲目に収録された『NORMAL』を示唆する文言が含まれている。また、「more information will be revealed on July 17（7月17日にもっと多くの情報が公開される）」とも書かれていることから、同曲のMVが7月17日に公開されるのではないかとの見方が広がっている。

この広告や推測を受け、ネット上では「何これ！BTSの広告なの!?」「斬新すぎる」「驚いたよ」「見た瞬間はちょっと引いちゃった」「BIGHITにやられたよ」といった反応が上がっている。

（画像＝オンラインコミュニティ）話題のゴシップ風広告

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