乃木坂46、真夏の全国ツアー2026が福井で開幕 | RBB TODAY

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乃木坂46、真夏の全国ツアー2026が福井で開幕

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　乃木坂46の真夏の全国ツアー2026が、福井・サンドーム福井でツアー初日を迎え、開幕した。

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　7月22日発売の42ndシングル『是非に及ばず』でセンターを務める一ノ瀬美空は「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と観客への感謝を述べた。

　キャプテンとして初の全国ツアーとなる菅原咲月は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と意気込みを語った。

　同ツアーは6月から8月にかけて、グループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を実施する。ファイナルとなる東京公演は「聖地」と呼ばれる明治神宮野球場で、8月20日～23日の計4日間にわたり行われる。

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■ツアー日程

6月13日・14日　福井県・サンドーム福井

6月24日・25日　神奈川県・横浜アリーナ

7月4日・5日　北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日・12日　広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日・16日　大阪府・大阪城ホール

7月25日・26日　宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日・9日　福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日～23日　東京都・明治神宮野球場


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