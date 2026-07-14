のん、33歳の誕生日を報告　「めいっぱい楽しむ為に、進み続ける」 | RBB TODAY

のんが13日、アメーバオフィシャルブログを更新し、33歳の誕生日を迎えたことを報告した。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のんは「いつまでも」と題したブログ記事の中で、絵文字を交えながら「本日7月13日 誕生日を迎えました」と報告。「ロゴ入りのケーキもらってるんるんです」とつづり、自身のロゴがあしらわれたバースデーケーキを手にほほ笑む姿や、ろうそくの灯を見つめる自然体の表情などの写真を公開した。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

「仕事でもプライベートでも楽しいことしたい！」「めいっぱい楽しむ為に、進み続ける」と、新たな一年への抱負を力強く述べ、さらに「みなさま、いつもたくさんありがとう」「美味しいもの食べて元気いっぱい頑張ります」と、ファンへの感謝と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは、「これからものんちゃんらしさを貫いて～」「いつまでも応援し続けます」「これからもキラキラ輝いてまぶしいくらいののんさんでいて下さい！」など、祝福とともに温かいメッセージが寄せられている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

※のん、誕生日を報告したブログ