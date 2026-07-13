乃木坂46・菅原咲月、自然体な笑顔いっぱいのグラビア！表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY

乃木坂46の新キャプテン・菅原咲月が、15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』8・9月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭グラビアに登場することが明らかになった。

撮影/HIROKAZU・双葉社

テーマは「あの頃の夏と、新しい夏」。菅原は2022年7月号で雑誌初グラビアを飾っており、今回はその当時と変わらない無邪気さで撮影に臨んだ。海や砂浜ではしゃぎ、遊ぶ自然体な笑顔いっぱいの姿が収められている。

ロングインタビューでは、新キャプテンとしての心境を率直に語っている。「いまはアクセルを踏むことが私にとっての最適解だと思っています」。いまだからこそ聞ける思考、悩み、喜び、そして菅原咲月のルーツや原点にも迫っている。

撮影/HIROKAZU・双葉社

撮影/HIROKAZU・双葉社

裏表紙＆中面グラビアには、菅原と同期の奥田いろはが登場。やさしさにあふれた美しさを追求した写真が掲載される。また、同じく同期の岡本姫奈と中西アルノの対談では、菅原を近くで見てきたからこそわかるエピソードが多数収録されている。

さらに、3期生の岩本蓮加と6期生・森平麗心による先輩後輩対談、大越ひなの連載、乃木坂46の「ラジオ特集」など、盛りだくさんの内容となっている。