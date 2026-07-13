 乃木坂46・菅原咲月、自然体な笑顔いっぱいのグラビア！表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム IT・デジタル スマートフォン 記事

乃木坂46・菅原咲月、自然体な笑顔いっぱいのグラビア！表紙＆巻頭グラビアに登場

IT・デジタル スマートフォン
注目記事
撮影/HIROKAZU・双葉社
  • 撮影/HIROKAZU・双葉社
  • 撮影/HIROKAZU・双葉社
  • 撮影/HIROKAZU・双葉社
  • 撮影/北浦敦子・双葉社

　乃木坂46の新キャプテン・菅原咲月が、15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』8・9月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭グラビアに登場することが明らかになった。

撮影/HIROKAZU・双葉社

　テーマは「あの頃の夏と、新しい夏」。菅原は2022年7月号で雑誌初グラビアを飾っており、今回はその当時と変わらない無邪気さで撮影に臨んだ。海や砂浜ではしゃぎ、遊ぶ自然体な笑顔いっぱいの姿が収められている。

　ロングインタビューでは、新キャプテンとしての心境を率直に語っている。「いまはアクセルを踏むことが私にとっての最適解だと思っています」。いまだからこそ聞ける思考、悩み、喜び、そして菅原咲月のルーツや原点にも迫っている。

撮影/HIROKAZU・双葉社
撮影/HIROKAZU・双葉社

　裏表紙＆中面グラビアには、菅原と同期の奥田いろはが登場。やさしさにあふれた美しさを追求した写真が掲載される。また、同じく同期の岡本姫奈と中西アルノの対談では、菅原を近くで見てきたからこそわかるエピソードが多数収録されている。

　さらに、3期生の岩本蓮加と6期生・森平麗心による先輩後輩対談、大越ひなの連載、乃木坂46の「ラジオ特集」など、盛りだくさんの内容となっている。

撮影/北浦敦子・双葉社

EX (イーエックス) 大衆 2026年8・9月号 [雑誌]
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


乃木坂46・菅原咲月のスピーチ映像に反響！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46の菅原咲月が4代目キャプテンに就任。バースデーライブでのスピーチ動画が公開され、大きな反響を呼んでいる。ファンから3万7千件以上の「いいね！」が付き、応援コメントが数多く寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/21/248128.html続きを読む »

乃木坂46・菅原咲月、切なさ感じさせる「ぼっち」グラビア | RBB TODAY
画像
　「B.L.T.2023年12月号」（東京ニュース通信社／10月27日発売）に乃木坂46 5期生の菅原咲月が初登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/21/213506.html続きを読む »

乃木坂46・菅原咲月、ノースリーブでしっとり！『ボム』表紙＆ロングインタビューに登場 | RBB TODAY
画像
乃木坂46の菅原咲月が『ボム』5月号の表紙に登場。千葉県での撮影で、ルームウェアから清楚なワンピース、大人っぽいノースリーブニットまで多彩な衣装で魅力を表現。副キャプテンとしての経験やキャプテン梅澤美波への想い、乃木坂46の15年目について語ったロングインタビューも収録。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/09/246370.html続きを読む »
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top