乃木坂46限定パッケージの仙台銘菓「萩の月」が登場！25日からJR仙台駅などで数量限定販売 | RBB TODAY

JR東日本グループは25日から、乃木坂46の集合ビジュアルをデザインした「萩の月」JR東日本TRAINキャンペーン特別パッケージを、JR仙台駅などで数量限定販売する。

同商品は仙台銘菓として親しまれている「萩の月」が、乃木坂46仕様の特別パッケージで登場したもの。

JR仙台駅3階・みどりの窓口前の特設ブースでは、7月25日から7月27日まで販売。菓匠三全 ハレまちコートとNewDaysの対象店舗では、7月25日から8月8日まで取り扱われる。

【特別パッケージ】

同商品は、乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」の宮城公演と東京公演に合わせて行われる、「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026 宮城公演＆東京公演×JR東日本 TRAINキャンペーン」の一環として販売されるもの。キャンペーンは7月18日から8月31日まで実施される。

【仙台駅七夕飾り展示イメージ】

期間中は、仙台・東京エリアの駅を巡るデジタルスタンプラリーをはじめ、東北新幹線の車内限定音声コンテンツ、仙台駅での七夕飾りやメンバーのソロパネル展示など、さまざまな企画を展開する。

仙台エリア9駅コンプリート賞

東京エリア9駅コンプリート賞

このほか、東北新幹線では音声ARアプリ「Locatone」を使った車内限定の音声コンテンツを展開。仙台駅ではオリジナル七夕飾りやメンバーのソロパネルも展示され、ライブとともに東京・仙台でさまざまな企画を楽しめる。

【仙台駅】

【郡山駅～福島駅担当メンバー】

また、デジタルスタンプラリーでは、仙台エリアの対象9駅のうち3駅を巡るごとに、ずんだ茶寮の「仙台名物ずんだ餅」1個をプレゼント。乃木坂46のライブとともに、仙台ならではの味を楽しめる企画となっている。