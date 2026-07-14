TXT、『Deja Vu』MVが1億回再生突破！音楽からバラエティまで多彩な分野で人気を証明 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、再びグローバル人気を証明した。

TOMORROW X TOGETHERの6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』のタイトル曲『Deja Vu』のMVが、7月14日午後4時24分頃、YouTubeで1億回再生を突破した。

【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”

これにより、彼らは通算10作目となる“1億回再生MV”を保有することになった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

2024年にリリースされた『Deja Vu』は、TrapのサブジャンルであるRageとEmo Rockを組み合わせたポップナンバーだ。洗練されたメロディーの上に、TOMORROW X TOGETHER特有の切ない感性と込み上げるようなエネルギーが込められている。

MVでは、手の届かない何かを追い求める少年たちの切なさが、「夢」という媒介を通じて感覚的に描かれている。モノクロとカラー映像の交錯、静止画のリプレイなど、没入感を高める演出にメンバーの繊細な感情表現が加わり、目を離せない完成度を誇る。

特に、「僕の未来は君だ」という切ないサビに合わせ、足を踏み鳴らし、力強く蹴り上げるダイナミックな振付は、世界中のファンに爽快なカタルシスを届けた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは最近、バラエティコンテンツを通じて優しく親しみやすい一面も見せ、ファンの心を掴んでいる。彼らは、7月10日に最終回を迎えたリアル育児バラエティー『TXTの育児日記』で本格的に赤ちゃんの世話をする様子を披露し、大きな反響を得た。

音楽からバラエティまで活躍の幅を広げるTOMORROW X TOGETHERの歩みに、世界中のファンの関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「メロすぎ」テヒョン、日本ファンを見守る姿に反響

■【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本満喫SHOT

■【写真】ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボ