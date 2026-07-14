乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートがBlu-ray＆DVDで映像化、8月26日リリース決定 | RBB TODAY

乃木坂46は、久保史緒里の卒業コンサートを収録した映像作品「SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT」を2026年8月26日(水)にリリースすることを発表した。

同作は、2025年11月26日・27日に神奈川県・横浜アリーナで開催された『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』を映像化したものである。

久保史緒里は2016年9月に乃木坂46の3期生メンバーとして加入し、約9年間にわたりグループを牽引してきた。グループ活動のほか、俳優・モデル・ラジオパーソナリティとしても幅広く活躍した久保の集大成となる卒業コンサートは、2日間で9年間の歩みを振り返るセットリストで構成されており、その全てを余すところなく楽しめる内容である。

特典映像としては「Making of 久保史緒里卒業コンサート」と「事前ロングインタビュー」を収録。卒業コンサートに向けた久保の思いや、当日を迎えるまでの舞台裏の様子も収められており、ライブ映像と合わせて見どころの多い作品となっている。

また、乃木坂46オフィシャルYouTubeチャンネルでは、2日間の熱量を凝縮したダイジェスト映像も公開中。

乃木坂46は現在「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」を開催中で、全国各地を巡るライブが続いています。7月22日(水)には42ndシングル「是非に及ばず」の発売も予定されており、精力的にグループ活動を行っている。