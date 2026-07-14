 乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートがBlu-ray＆DVDで映像化、8月26日リリース決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートがBlu-ray＆DVDで映像化、8月26日リリース決定

エンタメ 音楽
注目記事
乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートがBlu-ray＆DVDで映像化、8月26日リリース決定
  • 乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートがBlu-ray＆DVDで映像化、8月26日リリース決定
  • 乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートがBlu-ray＆DVDで映像化、8月26日リリース決定
  • 乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートがBlu-ray＆DVDで映像化、8月26日リリース決定

　乃木坂46は、久保史緒里の卒業コンサートを収録した映像作品「SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT」を2026年8月26日(水)にリリースすることを発表した。

　同作は、2025年11月26日・27日に神奈川県・横浜アリーナで開催された『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』を映像化したものである。

　久保史緒里は2016年9月に乃木坂46の3期生メンバーとして加入し、約9年間にわたりグループを牽引してきた。グループ活動のほか、俳優・モデル・ラジオパーソナリティとしても幅広く活躍した久保の集大成となる卒業コンサートは、2日間で9年間の歩みを振り返るセットリストで構成されており、その全てを余すところなく楽しめる内容である。

　特典映像としては「Making of 久保史緒里卒業コンサート」と「事前ロングインタビュー」を収録。卒業コンサートに向けた久保の思いや、当日を迎えるまでの舞台裏の様子も収められており、ライブ映像と合わせて見どころの多い作品となっている。

　また、乃木坂46オフィシャルYouTubeチャンネルでは、2日間の熱量を凝縮したダイジェスト映像も公開中。

　乃木坂46は現在「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」を開催中で、全国各地を巡るライブが続いています。7月22日(水)には42ndシングル「是非に及ばず」の発売も予定されており、精力的にグループ活動を行っている。


【完全生産限定盤 DVD】 乃木坂46 SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT (5DVD)
￥29,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【完全生産限定盤 Blu-ray】 乃木坂46 SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT (3Blu-ray)
￥34,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

乃木坂46・久保史緒里、9年間のアイドル活動に幕「過去も未来も、ずっとずっと乃木坂46が大好きです！」 | RBB TODAY
画像
乃木坂46久保史緒里の卒コンで9年間のアイドルと俳優活動を振り返り、感謝と未来への決意を示し、グループ愛を表現した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/28/240183.html続きを読む »

乃木坂46卒業の久保史緒里、「公式お兄ちゃんたちから素敵なお祝いをいただきました」 | RBB TODAY
画像
久保史緒里の卒業コンサート後、バナナマンから招き猫のプレゼントを受け、感謝と未来への願いを語った。
http://rbbtoday.com/article/2025/11/28/240232.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

乃木坂46

ピックアップ

page top